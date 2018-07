Letalidade violenta registra aumento em junho

O Instituto de Segurança Pública divulgou, nesta terça-feira (17), comparações entre crimes cometidos em junho deste ano com o mesmo período do ano passado. O índice de letalidade violenta, que analisa homicídio doloso (quando há intenção de matar), homicídio decorrente de intervenção policial, latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguido de morte, está 7,9% acima de junho do ano passado.

O homicídio decorrente de intervenção policial foi um dos índices de letalidade que subiu. O número de casos subiu 59,8% em relação a junho passado. Já o número de homicídios dolosos foi um dos que caiu. O número de casos registrou queda de 3,8% em comparação com o mesmo período de 2017, de 390 vítimas para 375.

Em relação aos roubos, a comparação revelou queda dos casos. O roubo de cargas passou de 982 ocorrências para 755, uma queda de 23% entre junho desse ano e do ano passado. O roubo de rua, que inclui roubo a transeunte, roubo em coletivo e roubo de celular, caíu 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o roubo a estabelecimento comercial registrou queda de 15%.