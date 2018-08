Leonardo Giordano abre mão de canditadura para ser vice de Márcia Tiburi

Decisão do diretório nacional do PC do B que definiu apoio de Manuela D'Ávila ao PT foi fundamental para a decisão no âmbito estadual

Um dia após o PC do B ter confirmado em convenção estadual a candidatura de Leonardo Giordano ao Governo do Estado, o partido voltou atrás e fez uma aliança com o PT. O anúncio foi feito na sede do PT, no Centro, nesta segunda (6), às 14h30. Márcia Tiburi (PT) ficou como candidata ao Estado, enquanto Leonardo Giordano assumiu o lugar de vice na chapa.



Após a convenção estadual do domingo (5), houve uma reunião nacional entre PT e PC do B. Um acordo foi fechado entre os dois partidos para que Manuela D'Ávila (PC do B) fosse a candidata a vice-presidente da chapa do PT. Isso acabou por repercutir nos Estados. No Rio de Janeiro, houve uma reunião no fim da noite do último domingo (5), onde ficou decidido a chapa conjunta entre os dois partidos para o Governo do Estado.



"Esse é um pequeno momento de grande felicidade. Quero agradecer a presença do PC do B. Estou muito feliz com essa frente de esquerda. Quero saudar o Leonardo [Giordano], agradecer a ele pela disponibilidade. Tenho certeza que vamos construir outro futuro para o Rio de Janeiro", disse a candidata Márcia Tiburi (PT).



Giordano também pareceu satisfeito com a decisão: "Sinto orgulho e felicidade por estar em uma chapa encabeçada por uma mulher feminista. Em um momento em que Lula está preso, a democracia está ameaçada, num momento de reforma trabalhista e intervenção federal, é fundamental que os partidos estejam juntos", disse ele. O atual vereador de Niterói ressaltou que o pior cenário seria a eleição de velhos figurões da política.



"O cenário nacional se alterou com a aproximação entre PC do B e PT. Essa aproximação nacional teve impacto nos Estados. Nós sempre desejamos uma unidade das esquerdas. Foi possível realizar essa unidade com mais facilidade em relação ao PT, que já é um partido que tem proximidade conosco há muitos anos e a gente tem muita identidade de programa. Nós temos uma avaliação positiva do nome da Márcia e achamos que a gente precisa unir essas forças para enfrentar esse desafio. O centro desse desafio é barrar o atual grupo que está no Estado do Rio de Janeiro", disse ainda Leonardo Giordano.



O candidato a vice-governador explicou que os dois programas de governo dos partidos vão ser unificados. "Nós vamos manter o programa do PC do B, oferecendo para que ele seja incorporado pelo programa da Márcia Tiburi. Nós temos a impressão de que os dois programas são muito próximos e que não vamos ter nenhum problema. Já conversamos um pouquinho a respeito disso e o sentido geral é juntar as propostas para inclusive ter um programa mais denso, mais estruturado. Mas a gente vai aproveitar os dois programas, que já eram parecidos para fazer uma fusão deles", disse o candidato.



O senador Lindbergh Farias (PT) também esteve presente no anúncio da aliança estadual entre os partidos e contou que a presidente do PT, Gleise Hoffmann, esteve com Lula nesta segunda (6) e que o ex-presidente ficou feliz com a união do PT e do PC do B. A deputada federal Jandira Feghali (PC do B) e a deputada Estadual Enfermeira Rejane (PC do B) também marcaram presença no evento dos partidos.