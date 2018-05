Lélis Teixeira opta por ficar em silêncio em CPI dos Transportes

Ex-presidente da Fetranspor foi orientado por seus advogados a não responder parlamentares em comissão

Seguindo a orientação de seus advogados de defesa, Lélis Teixeira, ex-presidente da Fetranspor (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio), ficou calado durante a reunião da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga irregularidades da gestão pública no setor de transportes, na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), nesta sexta (18).



A defesa apresentou salvo-conduto para não responder à comissão. Por considerar que Lélis está "obstruindo os trabalhos da comissão", o presidente da CPI, o deputado Eliomar Coelho (PSOL), disse que pretende ir à Procuradoria Geral da Alerj para revogar a decisão.



"Não sou barão, sou executivo. Não estou fugindo, estou afastado há um ano. Não há falta de respeito à comissão ou aos deputados. Propus ficar em silêncio para responder depois por escrito, por questões jurídicas, e ao que puder responder porque fui afastado por motivos de saúde. É o que me foi pedido pelos advogados", disse Lélis Teixeira, irritado ao ter sido referido como "Barão do Transporte", em sua única fala à comissão durante a reunião.



Acusado de participar de um esquema que repassou R$ 260 milhões de empresas de ônibus a políticos, o ex-presidente da Fetranspor responde a três ações penais, mas está em liberdade por conta de habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).