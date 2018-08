Leila do Vôlei será candidata ao Senado pelo PSB

A poucas horas do fim do período das convenções partidárias, o governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg, pré-candidato do PSB à reeleição, alterou a chapa na disputa pelo Senado e tirou uma das suas principais aliadas, Leany Lemos, da disputa direta. A vaga ficou com Leila Barros, a Leila do Vôlei, que filiou-se recentemente ao PSB e agora disputará uma vaga ao Senado. Leany fica com a suplência.

A mudança na chapa se deu devido à falta de apoio do PDT. Rollemberg esperava uma definição nacional do partido para fechar a coligação, mas como a legenda definirá pela neutralidade de apoios na convenção do próximo domingo, Rollemberg ficou sem margem de negociação. Localmente, o governador já afirmou que defende a candidatura de Ciro Gomes (PDT) para a Presidência da República.



"A gente fez uma avaliação dos cenários políticos e achamos que essa era a melhor forma de reeleger nosso governador", afirmou Leany.



Rodrigo Rollemberg terá como vice Eduardo Brandão, do Partido Verde (PV). Brandão é presidente regional do PV e, em 2010, disputou as eleições do DF como candidato a governador. Meses depois, foi empossado por Agnelo Queiroz (PT) como secretário de Meio Ambiente.