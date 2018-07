Lei Seca pega mais de 300 motoristas nos jogos do Brasil

Operação Lei Seca abordou 4.822 motoristas nos cinco dias de jogos do Brasil

O Brasil participou de cinco jogos na Copa do Mundo da Rússia e, nesses dias, a Operação Lei Seca realizou abordagens para flagrar motoristas que misturaram álcool e direção. Segundo dados da operação, fornecidos pela Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, 4.822 motoristas foram parados nas barreiras. Desses, 383 deles estavam embriagados.



O número é menor que na Copa de 2014, quando foram abordados 7.179 motoristas, sendo que 776 foram flagrados sob o efeito de álcool. Porém, na edição brasileira do mundial de futebol, a Seleção participou de sete jogos.



Na Copa de 2018, a Operação Lei Seca também multou 989 veículos, rebocou 175 e recolheu 337 carteiras de habilitação.



Direção sem álcool

Segundo a legislação de trânsito em vigor, quem é flagrado dirigindo com um índice de 0,05mg/L a 0,33 mg/L de concentração de álcool no sangue, recebe uma multa de R$ 2.934,70 (R$ 5.869,40 em caso de reincidência). Além disso, a carteira de habilitação é recolhida, o motorista fica com o direito de dirigir suspenso por 12 meses e o veículo fica retido até a chegada de um motorista habilitado. A secretaria também lembra que a recusa ao teste do bafômetro não gera impunidade, já que quem faz isso sofre as mesmas penalidades administrativas do teste positivo.

Caso o índice seja igual ou maior que 0,34 mg/L de concentração de álcool no teste do bafômetro ou 0,6 dg/L no exame de sangue, as mesmas penalidades administrativas são aplicadas, mas esse caso, ocorre crime de trânsito, cuja a pena vai de 6 meses a 3 anos de prisão.