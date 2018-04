Lei que multa quem passa trote ao Samu ainda não saiu do papel

Sancionada em maio de 2017, norma ainda não foi regulamentada, de acordo com a Secretaria de Saúde do Recife

Quase um ano após ser sancionada, em maio de 2017, a lei municipal 18.308/2017 ainda não entrou em vigor no Recife. Ela determina multa de R$ 1.000 para quem telefonar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da capital pernambucana para relatar situações inverídicas. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a norma ainda não foi regulamentada. A pasta, porém, não informou os motivos para a falta de regulamentação.

De acordo com a lei que ainda não foi regulamentada, ligações originadas de telefones públicos deverão ser objeto de levantamento para definir a região em que aconteceram e possibilitar um pedido de providências às autoridades policiais. Após a identificação dos responsáveis, haverá um período de 30 dias para defesa, depois do qual será aplicada a multa, casos as justificativas sejam julgadas improcedentes.

O número de trotes vem diminuindo a cada ano, mas ainda não é visto como o ideal. Para se ter uma ideia, em 2017, das 530.582 ligações, 128.550 (24,23%) foram trotes - o menor número dos último cinco anos. Em 2013, as ligações falsas feitas ao Samu do Recife chegaram a 49,9%, no ano seguinte caiu para 45,13%. Já em 2015 e 2016, as chamadas inverídicas diminuíram para 37,12% e 32,36%, respectivamente.

Visto por muitos como uma brincadeira inocente, a cultura do trote é um mal disfarçado. Ele acaba atrapalhando o trabalho do Samu de diversas maneiras e o socorro a quem realmente precisa de atendimento. Por exemplo, ocupando a linha, enviando as ambulâncias, e causando gasto de tempo e de combustível. Mesmo com uma equipe treinada para identificar o trote, há casos que passam despercebidos pelos profissionais do teleatendimento.

Para tentar evitar os falsos chamados, há três tipos de filtros realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da capital: a primeira conversa, o médico que vai analisar o quadro de saúde e a equipe da ambulância no local. O ato de passar trote já era considerado crime. Contudo, são impostas punições como prestação de serviço para a comunidade.