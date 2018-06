Lei obriga instalação de equipamentos de segurança em caixas eletrônicos

Medida, estabelecida para dificultar ações criminosas, entrou em vigor nesta quarta-feira (20), com a publicação no Diario Oficial do Estado

Uma nova lei obriga a instalação de dispositivos que retardem ou impeçam a introdução e acionamento de explosivos em caixas eletrônicos em agências bancárias de Pernambuco. A medida, estabelecida para dificultar ações criminosas, entrou em vigor nesta quarta-feira (20), com a publicação no Diario Oficial do Estado.



De acordo com a lei 16.388, de 19 de junho de 2018, os dispositivos a serem instalados devem resistir a pelo menos 20 minutos de tentativa de arrombamento com o uso de marretas, cinzéis, pés de cabra ou materiais semelhantes. Segundo o documento, os dispositivos devem ser resistentes a esforço mecânico e não devem depender de controle elétrico ou eletrônico.



A lei determina que, nos próximos três meses, pelo menos 20% dos caixas eletrônicos recebam o dispositivo. Em quatro meses, a legislação obriga a instalação em mais 30% dos caixas eletrônicos. Em cinco meses, outros 40% dos caixas eletrônicos devem estar totalmente dentro do que se pede o documento.



A partir de 30 dias a contar da data da publicação da lei, caixas eletrônicos novos devem ser instalados já com o dispositivo de segurança que impeça ou retarde a instalação do explosivo. A instalação deve ser feita em bancos, associações de poupança e crédito, postos 24 horas e instalações específicas para autoatendimento.



De autoria do deputado Ricardo Costa (PP), a lei determina que o estabelecimento financeiro que infringir a norma pode ser, primeiramente, autuado e notificado a regularizar a situação em até 15 dias. Caso a lei não seja cumprida, uma multa no valor de R$ 100 mil será aplicada, podendo ser duplicada, caso haja resistência. Após as multas, caso o estabelecimento continue descumprindo a legislação, em 30 dias úteis ele poderá ser fechado.



Crimes

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco, no dia 15 de junto, não houve nenhum furto a agência bancária nem a caixa eletrônico em maio passado. Em 2017, tinham acontecido dois de cada modalidade criminosa. No caso dos roubos a agência de banco, o quantitativo caiu de três para dois (-33%). As investidas contra carros-fortes permaneceram inalteradas (um caso em maio de 2017 e outro em maio de 2018).