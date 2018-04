Lei municipal institui Dia da Música Brega no Recife

O dia 14 de fevereiro agora é oficialmente o Dia Municipal da Música Brega. Nesta quinta-feira (19), foi publicada no Diario Oficial do Recife a lei nº 319/2017, que institui a data comemorativa no calendário oficial de eventos da capital. A data foi escolhida em homenagem ao cantor Reginaldo Rossi (1944-2013), aclamado Rei do Brega pelo público, que nasceu neste dia.





A escolha pela data de nascimento de Reginaldo Rossi é uma forma de reconhecer o pioneirismo do cantor. "Ele é o percussor e o grande símbolo do ritmo. Ele foi o primeiro que assumiu as características bregas. E fez isso com orgulho. Trata-se de um reconhecimento a tudo que ele fez pelo movimento, mas também é uma homenagem à todos os artistas que dedicam e dedicaram a vida ao brega", explica Florêncio.

Responsável pela criação do projeto de lei, o vereador Wanderson Florêncio (PSC) afirma que a lei vem para valorizar a cultura local. "O brega é uma música essencialmente recifense. A partir do Recife, ela se espalhou, tomou conta do Brasil e ganhou até outras vertentes, como o brega funk e o tecnobrega do Pará", comenta.Para o vereador, a criação desta data vai ajudar a combater o preconceito contra o ritmo, além de estimular as próximas gerações a buscar conhecer sobre as raízes da música recifense. "O brega não pode ficar renegado. Temos que valorizar as nossas raízes. Hoje em dia o brega é ouvido por pessoas de todas as classes sociais e regiões da cidade", afirma.