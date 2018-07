Lei que trada de cargos e remuneração da Saúde é atualizada

O Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores estaduais da saúde, conhecido como PCCS, foi atualizado. Isso ocorre por conta da derrubada, feita em maio pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), dos trechos vetados pelo governador Luiz Fernando Pezão.

Agora, os reajustes nas remunerações vão depender da autorização do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, o plano de ajuda da União ao Estado que impede a criação de novas despesas continuadas.

As remunerações vão ser reajustadas gradualmente ao longo de 48 meses. De acordo com os cálculos do governo, o impacto inicial será de R$ 92 milhões na folha de pagamento, incluindo a de inativos. A norma inclui servidores de todos os níveis.

Para os profissionais de nível médio, o vencimento-base atual é de R$ 771,54 e passa a ter valores entre R$ 2.115,34 e R$ 3.256,47. Para os de nível fundamental completo, o vencimento-base atual é de R$ 609,74 e passa a variar de R$ 1.586,65 a R$ 2.442,57.



Já para os funcionários com fundamental incompleto, cujo vencimento-base atual é de R$ 536,71, os valores passam a variar entre R$ 1.202,96 e R$ 1.851,90. Além disso, para ser promovido, o profissional precisa ficar pelo menos dois anos na função e deve passar por avaliação de desempenho e aperfeiçoamento profissional.