A Polícia Militar e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) apreenderam 32 quilos de lagosta vermelha que seriam comercializados no bairro de Brasília Teimosa, zona sul do Recife, na manhã desta quinta-feira (17). A pesca - seja profissional ou amadora - , a comercialização e o transporte do crustáceo ficam proibidos pelo entre 1º de dezembro até o dia 31 de maio, por causa do período de defeso, quando ele se reproduz.

De acordo com a CPRH, as lagostas foram encontradas num box de pescados, durante ação conjunta entre o órgão e a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) da Polícia Militar. Duas das lagostas encontradas - congeladas - estavam ovadas. A apreensão foi doada a instituição carente. O dono do estabelecimento foi encaminhado à sede da Polícia Federal, no Centro do Recife, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental. Uma fiança de R$ 5.660 foi arbitrada. O responsável pagou e foi liberado.