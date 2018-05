Lago de parque em São Caetano está secando

Moradores dizem que peixes correm o risco de morrer

O lago do Parque Catarina Scarparo D’Agostini, mais conhecido como Chiquinho, no bairro São José, em São Caetano, está secando. Moradores da cidade denunciam que os peixes que vivem no local estão morrendo por causa da falta de água.



Em alguns pontos do lago já é possível ver bancos de terra acima do nível da água e os peixes estão nadando tão próximos do solo que, em alguns casos, parte do corpo dos animais já não é mais encoberto.



O vereador Ubiratan Figueiredo (PR) informou que há um possível vazamento no local. "Tartarugas estão sufocadas em blocos de 'lama' em diversos locais do lago. Aqueles animais precisam com urgência serem retirados dali. Um crime ambiental pode estar acontecendo dentro de um próprio público e nada se faz", afirmou.



O parlamentar protocolou um requerimento na Câmara Municipal na sessão desta terça-feira (9) solicitando informações ao prefeito de São Caetano José Auricchio Júnior (PSDB) sobre o espaço.



Figueiredo disse que deseja saber o que aconteceu com o lago para saber se é possível enquadrar a cidade na lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que prevê punição contra todo crime cometido ao meio ambiente e dispõe sanções penais e administrativas.



No ano passado, os cinco lagos da cidade passaram por manutenção da adminisrtação. São eles: o do Chiquinho, do Pesqueiro Municipal, do Parque Guaiamu e dois os do Parque Chico Mendes.



A reportagem aguarda posicionamento da Prefeitura de São Caetano.



Assista abaixo o vídeo enviado por um morador da cidade mostrando a situação do lago: