Laboratório trans presta mais de 10 atendimentos ao mês

Desde que foi inaugurado, em agosto do ano passado, espaço já auxiliou 102 pessoas que buscam troca de gênero

Inaugurado em agosto de 2017, o ambulatório Trans do DF já realizou 102 atendimentos na capital. De forma gratuita, o espaço oferece atendimento para todas as pessoas que tenham qualquer tipo de conflito.



A unidade conta com equipe multiprofissional para que os pacientes tirarem dúvidas e tenham acompanhamento adequado.



Além de psicólogo e psiquiatra – que são os mais procurados – os pacientes do Ambulatório Trans contam ainda com profissionais de enfermagem, serviço social e endocrinologia. Esta última especialidade médica é a mais procurada depois dos cuidados com a saúde mental, já que quem se submete à cirurgia para troca de gênero tem de tomar fortes doses de hormônio.



A Secretaria de Saúde do DF explica que para buscar acompanhamento no Ambulatório Trans é preciso agendar a participação em um grupo de entrada. No primeiro encontro, os profissionais explicam como funciona o trabalho e colhem informações sobre as expectativas dos futuros pacientes.



As reuniões de acolhimento ocorrem duas vezes por mês, em terças ou quintas-feiras intercaladas. O ambulatório atende terças e quintas-feiras. O endereço é no Hospital Dia, 508/509 Sul.