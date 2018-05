Laboratório é condenado por danos morais

O Laboratório em questão não realizou todos os exames solicitados o que gerou consequências indesejadas a paciente

A 4ª Turma Cível do TJDFT condenou em danos morais um laboratório de análises clínicas que realizou exame constante da requisição médica. Os julgadores entenderam que, de acordo com este caso, a quantia de R$ 10 mil estipulada como compensação do dano moral não pode ser considerada exorbitante.



A parte autora entrou com pedido de reparação de danos em 19/4/2011, contra um laboratório de análises clínicas, sob a alegação de que, após solicitar a realização de exame na empresa, conforme pedido pelo médico que a atendia, o resultado do exame veio com itens a menos do que o solicitado. Em razão da impossibilidade de realização de um novo exame, o médico orientou um tratamento genérico contra bactérias, que resultou em consequências indesejadas pela paciente.



Em sua defesa o laboratório alegou que a autora somente solicitou o exame por bactérias aeróbicas e não solicitou o exame por bactérias anaeróbicas, e que, após a realização do exame descartou o material, seguindo estritamente as regras estabelecidas para tanto.



Na sentença de 1ª instância, a juíza titular da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante declarou que "houve uma má prestação do serviço de um laboratório que goza de grande credibilidade, sendo muito conhecido pela sua marca e pela excelência no atendimento. Porém, no presente caso, prestou mal o serviço".



Os julgadores negaram recurso ao laboratório e mantiveram a sentença, concluindo que "a falta do exame laboratorial prejudica o diagnóstico e afeta, pelo menos potencialmente, a eficácia do tratamento médico. Logo, projeta efeitos deletérios na integridade física e psíquica do paciente que já está naturalmente abatido em função da doença que o acomete, de maneira a evidenciar dano moral pelo ultraje a esses direitos da personalidade".