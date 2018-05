Juventude Presente oferece seis mil vagas em oficinas gratuitas

Foi lançado nesta quarta-feira (9) o projeto Juventude Presente, que oferta qualificação profissional, cultura, lazer, cidadania e tecnologia, a jovens, de 15 a 29 anos, moradores das 50 comunidades vulneráveis e com altos índices de violência (CVLI) em Pernambuco. As primeiras oficinas irão acontecer na Escola Estadual Edson Moury Fernandes, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.





A ideia do projeto é incentivar o protagonismo juvenil e despertar o engajamento dele na sua comunidade, por meio das oficinas de conexão sociocultural, criando habilidades para a vida. "Com esta estratégia, o Governo Presente amplia sua cobertura e inicia um diálogo com jovens dos territórios, utilizando-se da linguagem da promoção social e da construção da cidadania, por meio da prática esportiva, cultural, fomento ao empreendedorismo e à qualificação", afirma o secretário da SDSCJ, Cloves Benevides.

O Juventude Presente integra o programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ), por meio da Executiva de Articulação Social (Seart), e em sua primeira fase, vai ofertar 3.600 vagas para oficinas de grafitagem e danças urbanas, que irão acontecer, inicialmente, em escolas estaduais de seis municípios de Pernambuco. No segundo semestre, as oficinas acontecerão em espaços nas comunidades, com o dobro de vagas em capacitação profissional com até três meses de duração.Para se inscrever nas oficinas, basta o jovem ter entre 15 e 29 anos e procurar uma Estação do Governo Presente mais perto da sua residência, localizadas em quatro bairros do Recife (Afogados, Cajueiro, Ibura e Santo Amaro), Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Paulista e Petrolina. Veja os endereços e telefones no site www.sdscj.pe.gov.br/web/sedsdh . Na próxima semana o projeto segue para duas escolas públicas do Ibura, no Recife, e até o final de maio as oficinas acontecem em Paulista e Caruaru.