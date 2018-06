Juventude na telona e na filosofia

Último encontro da série "Adolescência em Cartaz" do projeto Café Filosófico acontece hoje

O Instituto CPFL recebe hoje (22) os psicanalistas Mário e Diana Corso para o terceiro e último encontro da série "Adolescência em Cartaz", dentro do projeto Café Filosófico.



Com o tema "Violência e Drogas: o retrato da desesperança", o debate aborda os conflitos da juventude tendo como ponto de partida obras icônicas do cinema que tratam do assunto. O evento conta com transmissão ao vivo pela internet.



Às 19h pelo link: institutocpfl.org.br/aovivo

Gratuito