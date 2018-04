Justiça suspende processo de dois PMs envolvidos em morte de estudante

Dois policiais militares acusados de omissão de socorro do estudante Edvaldo da Silva Alves, de 19 anos, baleado e morto em Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, em março de 2017, tiveram o processo suspenso e convertido em medidas cautelares. A Justiça homologou proposta do Ministério Público para que Silvino Lopes de Souza e Alexandre Dutra da Silva paguem dez salários mínimos, que podem ser divididos em até 20 parcelas.





Relembre o caso

Edvaldo da Silva Alves foi baleado por um policial militar durante um ato público contra a violência na cidade de Itambé, realizado no dia 17 de março. Além do jovem, outros moradores fecharam a rodovia PE-75 por várias horas, pedindo mais segurança.



Após atirar, os policiais o arrastam pelo asfalto até a viatura da Polícia Militar, batem no rosto dele e o colocaram na parte de trás da caminhonete. Edvaldo ficou internado no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, até morrer no dia 11 de abril do ano passado.



Em dezembro de 2017, a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco determinou que o oficial que deu a ordem para uso de bala de borracha perderia o posto e a patente. Ao soldado que efetuou o disparo foi determinado o cumprimento de 30 dias de prisão administrativa.

Se eles cumprirem com as medidas cautelares dentro do prazo de dois anos, terão o processo extinto pela Justiça. O valor pago pelos policiais será repassado a alguma instituição, apontada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.Eles também não podem frequentar bares e casas noturnas após as 22h, nem mudar de endereço sem comunicar à Justiça. Também devem se apresentar mensalmente para justificar suas atividades.Outros dois policiais, o soldado Ivaldo Batista de Souza Júnior, que disparou o tiro, e o capitão Ramon Tadeu Cazé, que determinou a ação, respondem pelo crime de homicídio doloso (com intenção de matar). Ambos respondem ao processo em liberdade e serão ouvidos pela Justiça no dia 10 de agosto, além de testemunhas do ocorrido. Somente depois desta faze, a Justiça vai definir se os dois PMs que continuam respondendo a processo vão a júri popular.