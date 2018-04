Justiça suspende aumento superior à inflação na conta de luz

Decisão da 3ª Vara Federal dá um prazo de dez dias para que a Aneel e Celpe explicar as razões que levaram a um aumento médio de 8,89% da tarifa

A Justiça Federal de Pernambuco (JFPE) suspendeu, nesta sexta-feira (27), o aumento nas contas de luz do Estado, que entraria em vigor a partir deste domingo (29). Atendendo a uma ação popular, o juiz Frederico José Pinto de Azevedo intimou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) a explicarem as motivações para o reajuste superior, em mais de três vezes, à variação da inflação nos últimos 12 meses.



O juiz deu dez dias para as duas entidades apresentarem motivos do aumento da tarifa em 8,41% para os consumidores residenciais e de 9,90% (na média) para as indústrias do Estado. O reajuste havia sido aprovado na última terça-feira (24) pela Aneel.



"No decorrer desse prazo, e até posterior decisão deste Juízo Federal, considerando a razoabilidade e o forte impacto sobre a sociedade pernambucana, determino que o reajuste seja restrito ao percentual da inflação de 2017, medido pelo índice oficial apresentado pelo IBGE (IPCA)", diz o magistrado na decisão.