Justiça permite que artista preso responda em liberdade

A Defensoria Pública entende que esse ainda é um pequeno passo tendo em vista a grande injustiça cometida contra a maioria das pessoas presas na operação policial em Santa Cruz. A instituição agora aguarda o julgamento dos 39 pedidos de liberdade que protocolou na Justiça", avaliou o subcoordenador de Defesa Criminal da DPRJ, Ricardo André de Souza.

A Justiça determinou que o artista circense Pablo Dias Bessa Martins, conhecido como Pablo Prynce, seja solto da prisão. Ele está na cadeia desde o último dia 7, quando foi preso durante uma operação da Polícia Civil em uma festa da milícia em Santa Cruz, que ainda levou mais 158 pessoas ao cárcere. Ele é um dos 40 assistidos pela Defensoria Pública do Estado.A decisão foi do juiz Eduardo Marques Hablitschek, da 2ª Vara Criminal Regional de Santa Cruz, que aceitou o pedido da defesa de Pablo para que ele responda ao processo em liberdade. O argumento foi de que o artista não tem antecedentes criminais, tem vínculo profissional com a empresa Up Leon Entertainment e tem uma viagem de trabalho marcada para o próximo dia 24, em Estocolmo, capital da Suécia.