Justiça nega transferência de Cabral a Benfica

Ex-governador segue preso em Bangu 8, após pedido da defesa ser indeferido por juiz da Vara de Execuções Penais

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral teve negado seu pedido de transferência à Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica na tarde desta terça (8), pelo juiz Rafael Estrela Nóbrega, da VEP (Vara de Execuções Penais). Ele indeferiu a solicitação da defesa do político, que segue preso na Penitenciária Pedrolino Werling de Oliveira, mais conhecida como Bangu 8.



A defesa de Cabral reclamou que houve tratamento discriminatório entre o ex-governador e os demais presos da Operação Lava Jato e alegou que há ameaça à integridade física do político. De acordo com advogados dele, Cabral teme retaliações de milicianos e ex-policiais que foram punidos e presos durante o mandato de Cabral.



Mas o juiz entendeu que os argumentos não procediam, uma vez que Cabral fica em uma cela individual, isolado dos outros detentos inclusive durante os banhos de sol, e que há apenas um ex-PM em Bangu 8, conforme mostrou uma inspeção do Setor de Fiscalização da VEP, em abril.



Rafael Estrela Nóbrega ainda explicou que, por meio de um decreto publicado em maio, a penitenciária onde Cabral está atualmente preso foi destinada a detentos condenados do sexo masculino em processos que correram na Justiça Federal ou a detentos de nível superior que precisam cumprir regime fechado.



Cabral está em Bangu 8 desde abril, quando o STF (Supremo Tribunal Federal) concedeu a transferência do ex-governador de volta ao Rio, após pedido da defesa. Antes disso, ele havia passado quase três meses preso em Curitiba, no Paraná, para onde foi transferido após denúncias de que estaria recebendo regalias na prisão de Benfica.