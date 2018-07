Justiça nega revogação de prisão temporária de Renata Cirne

Namorada de ‘Dr. Bumbum’ foi presa na investigação sobre a morte de Lilian Calixto

A Justiça do Rio negou o pedido de revogação de prisão temporária de Renata Fernandes de Cirne, namorada do médico Denis Furtado, conhecido como "Dr. Bumbum". A decisão foi do juiz Bruno Machado Manfrenatti, da 1ª Vara Criminal da Capital.



Renata Cirne foi presa no dia 17 de julho, na investigação sobre a morte de Lilian Calixto. Na decisão, o magistrado afirmou que a prisão é necessária para a conclusão das investigações.



Segundo o inquérito, outra paciente do médico afirmou que Renata era responsável por encontrar clientes e marcar consultas, e que o local onde seria feito seu procedimento era a residência da namorada de Denis. No estacionamento do prédio foi encontrado um carro com medicamentos guardados, incluindo um remédio usado para cirurgias de glúteos.



Relembre o caso



Os médicos Denis Furtado e Maria de Fátima Barros, mãe de Denis, foram indiciados junto com a técnica de enfermagem Renata Cirne pelos crimes de homicídio doloso duplamente qualificado, e associação criminosa.



Denis Furtado e sua mãe foram presos no último dia 19. Lilian Calixto veio de Cuiabá para o procedimento de preenchimento do glúteo a ser feito por Denis Furtado. Durante o procedimento, feito no apartamento do médico na Barra da Tijuca, a paciente passou mal. Ele, então, a levou para o Hospital Barra D'Or, no mesmo bairro, onde a paciente morreu, na madrugada do dia 15.