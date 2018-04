Justiça nega pedido para fechamento do zoológico

Corte negou o pedido da ONG que pedia o fechamento do local devido as mortes recentes no parque

A Justiça do Distrito Federal negou o pedido da Confederação Brasileira de Proteção Animal que pedia o fechamento temporário do Parque Zoológico de Brasília. A ONG argumentou que o espaço estava negligenciando o cuidado com o animais devido as recentes mortes no local.



Na audiência, os administradores do local afirmaram que as recentes mortes, da girafa Evelise e do ádax Gaia, não têm nenhuma relação com a do elefante Babu, em 7 de janeiro, causada por possível envenenamento.



De acordo com a instituição, um conjunto de melhorias para a segurança dos animais e visitantes foram tomadas. Entre elas está a compra de câmeras de monitoramento que serão instaladas em vários pontos.



Investigações

O Ministério Público do DF está investigando as recentes mortes no parque. A Promotoria vai apurar se houve "negligência, imprudência ou imperícia de agentes públicos" no manejo dos animais do zoo.



No texto assinado pelo promotor de Defesa do Meio Ambiente Roberto Carlos Batista, ele afirma que a Polícia Civil já investiga a morte do elefante Babu, em janeiro, e que o próprio MP já estava apurando a morte da girafa Evelise. Agora, o órgão quer ouvir explicações do secretário de Meio Ambiente do DF e da própria direção do zoo.





Os pedidos incluem os laudos da necropsia de cada animal, o nome dos funcionários envolvidos no manejo dessas espécies e as medidas que foram tomadas para proteger os bichos restantes, após cada caso.