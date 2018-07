Justiça nega habeas corpus para mãe e filho de médico achado morto

Pedido para soltar Jussara Paes e Danilo Paes foi indeferido pelo presidente da 2ª Câmara Criminal, nesta quinta-feira (12)

O presidente da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Antônio de Melo e Lima, indeferiu na manhã desta quinta-feira (12) o habeas corpus que requereu a soltura da farmacêutica Jussara Rodrigues da Silva Paes, de 54 anos, e do engenheiro civil Danilo Paes, de 23 anos. Ainda segundo o tribunal, os autos do processo chegaram ao gabinete do magistrado às 15h30 da quarta-feira (11).



Os dois são suspeitos do assassinato e ocultação de cadáver do médico Denirson Paes, 54, que era marido de Jussara e pai de Danilo. Ele achado morto e esquartejado em um poço em sua residência, em Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife, na quarta-feira (4). A farmacêutica permanece presa temporariamente na Colônia Penal Feminina do Recife e o engenheiro civil no Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.



Ao dar entrada no pedido de soltura, o advogado Alexandre Oliveira, , responsável pela defesa da farmacêutica e do engenheiro civil, alegou que seus clientes não têm antecedentes criminais, não colocam em risco as investigações e não podem ser consideradas pessoas perigosas. Ele também informou que iria entregar os passaportes dos clientes às autoridades policiais em Camaragibe, responsáveis pelo pedido de prisão.



Na terça-feira (10), a Polícia Civil divulgou que o resultado dos exames de DNA constataram que os restos mortais encontrados na cacimba do condomínio Torquato Castro, em Aldeia, no Grande Recife, eram mesmo do médico e advogado Denirson Paes. Ele estava desaparecido há cerca de um mês, sendo achado esquartejado e em estado avançado de decomposição dentro de um poço com cerca de 25 metros de altura.