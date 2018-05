Justiça nega habeas corpus a suspeito de matar argentino

Cantor de pagode integrante do grupo Karametade havia deixado o Brasil e só foi preso cinco meses após o crime

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio negou um pedido de habeas corpus em favor de Valterson Ferreira Cantuária, o Toddy Cantuária, cantor que era do grupo de pagode Karametade. Ele é suspeito de matar o turista Matías Sebástian Carena, durante uma briga entre brasileiros e argentinos, na porta de uma boate em Ipanema, em março de 2017.



Além de Toddy, que viajou para a França logo depois do assassinato e foi preso e extraditado para o Brasil somente cinco meses depois, há ainda mais três suspeitos de envolvimento no crime contra o argentino Matías.



A confusão chegou a ser apartada por seguranças da boate, mas os grupos de brasileiros e argentinos continuaram a brigar do outro lado da rua, momentos depois. Matias caiu com a cabeça em uma quina, ficando desacordado, conforme mostram imagens de câmeras de segurança próximas ao local. A vítima já chegou morta ao Hospital Miguel Couto, na Gávea.