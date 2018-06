Justiça mantém processo da Drácon contra Celina Leão

Deputada distrital pedia a suspensão do processo com o argumento de cerceamento de defesa e irregularidade em provas

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou um pedido da deputada distrital Celina Leão (PP) para suspender o processo da Drácon, em que ela e mais quatro parlamentares são réus por corrupção passiva. O recurso foi rejeitado por unanimidade pelos desembargadores do caso.



Os advogados da parlamentar sustentavam 17 pontos no pedido de suspensão, entre eles o de que precisam de mais tempo para apresentar uma defesa. Celina também pedia o dobro dos cinco dias que normalmente são conferidos e alegava cerceamento de defesa, por não ter tido "acesso a todas as provas".



Ainda sobre as provas, a defesa de Celina dizia que as gravações feitas por Liliane Roriz (Pros) deveriam ser anuladas "por haver indícios de cometimento de crimes de falso testemunho e fraude processual". Além disso, pediu a intimação de Liliane para que apresente o chip do celular dela para que passe por perícia.



Essa não foi a primeira vez que as defesas tentaram encerrar o processo contra Celina, Raimundo Ribeiro (MDB), Júlio Cesar (PRB), Bispo Renato Andrade (PR) e Cristiano Araújo (PSD). Em abril, a Justiça negou a absolvição dos parlamentares. Na ocasião, o argumento também era de falhas na denúncia e cerceamento de defesa.



Drácon

Os cinco distritais foram acusados dentro da Operação Drácon do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e são réus desde 2017 por corrupção passiva. De acordo com as investigações, grupo recebeu propina para articular e aprovar emendas em favor de empresas da área da saúde e da construção civil em contratos com o governo. Os políticos negam.



Se forem condenados, eles perdem o mandato eletivo e podem ser punidos com multa e até 24 anos de prisão. Um pedido para que os distritais fossem afastados dos mandatos até o fim do processo havia sido feito pelo Ministério Público, mas o tribunal rejeitou a medida.