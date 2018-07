Justiça mantém nova licitação das barcas

Pedido liminar para suspender a licitação do serviço de barcas no Estado foi negado

A Justiça do Rio negou o pedido liminar para suspender a licitação do serviço de barcas no Estado, marcado para o dia 6 de agosto. A juíza Roseli Nalin, da 15ª Vara de Fazenda Pública, acatou os argumentos da PGE-RJ (Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro) e concluiu que, "pelos motivos elencados pelos autores populares na inicial, não restou evidenciado o vício de legalidade apontado".



O Procurador do Estado Joaquim Pedro Rohr, responsável pela manifestação da PGE-RJ, rebateu todas as alegações dos autores da ação popular. Segundo ele, "o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão foi reconhecido, por diversas vezes, pela Agetransp [Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro]". Por isso, vários aditivos foram sendo celebrados ao longo dos anos e, por determinação da Agetransp, a Secretaria de Transportes contratou a FGV (Fundação Getúlio Vargas) para estudar a repactuação do contrato, com a finalidade de viabilizá-lo economicamente e reverter o desequilíbrio apurado.



Ele também afirmou que "é absolutamente falsa a afirmação de que o Governo do Estado reconheceu uma dívida com a CCR Barcas S/A no valor de R$ 500 milhões". Rohr explicou que "o único reconhecimento formalmente editado pelo Governo do Estado é aquele oriundo do desequilíbrio econômico-financeiro reconhecido pela Agetransp", no valor de R$ 154.945.099,00.



Segundo o edital, a nova concessionária deve realizar, em um ano, a reforma do cais da Ilha Grande, a climatização dos salões de passageiros das estações de Paquetá e Cocotá, a disponibilização de wi-fi gratuito e bicicletários em todas as estações e atendimento às normas de acessibilidade.



"O projeto define, também, que todas as embarcações da frota deverão dispor de climatização, no prazo máximo de 18 meses a contar da assinatura do contrato, à exceção das barcas tradicionais, por questões técnicas, as quais só poderão ser utilizadas até a entrada em operação das embarcações US2000, adquiridas pelo Estado", acrescentou Rohr.