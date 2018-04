Justiça manda soltar bispo e padres presos em Formosa, no Entorno do DF

O grupo estava preso há 30 dias acusados de desviar cerca de R$ 2 milhões de dízimos e doações de paróquias em cidades goianas

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu um habeas corpus em favor do bispo de Formosa, dom José Ronaldo Ribeiro, e de outros seis presos desde de 19 de março no âmbito da Operação Caifás. O grupo foi preso no mês passado e eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa acusada de desviar mais de R$ 2 milhões da Igreja Católica.



Além de dom Ronaldo, a decisão da Justiça goiana beneficiou o monsenhor Epitácio Cardozo Pereira, os padres Mário Vieira de Brito, Waldson José de Melo e Moacyr Santana, o juiz eclesiástico Thiago Wenceslau de Barros. Também foram beneficiados, os empresários Antônio Rubens Ferreira e Pedro Henrique Costa, apontados como laranjas do esquema.



Acusações

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO), Dom José Ronaldo seria o líder do grupo. Ainda segundo a promotoria, os desvios teriam começado em 2015.



Com base nas apurações dos promotores de Formosa, "são inúmeros os diálogos transcritos, a partir das interceptações telefônicas, que apontam a possibilidade de José Ronaldo, o monsenhor Epitácio Cardoso, e os padres Moacyr Santana e Mário Vieira de Brito terem desviado quantias vultosas supostamente usadas para comprar fazenda e casa lotérica em Posse (GO), além de despesas de cunho pessoal do bispo arcadas pela instituição".