Justiça manda GDF reconstruir escola da 410 de Samambaia

Decisão foi em segunda instância e o governo terá um ano para reconstruir e entregar a escola classe

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o GDF a reconstruir a Escola Classe 410 de Samambaia, no prazo de um ano. A Corte negou o recurso apresentado pelo Executivo que alegava que o tempo estabelecido não era suficiente para a conclusão da obra.



Outro argumento do GDF era de que não havia orçamento específico para a realização da obra. A intenção do governo era que apenas reparos fossem feitos. No entanto, a Justiça determinou que a reconstrução seja realizada de forma prioritária.



De acordo com a denúncia, o prédio da escola apresenta infiltrações, pisos desnivelados, portas danificadas, instalações elétricas aparentes, falta de condições de segurança e outros. Para os promotores, esses problemas se perpetuaram por mais de nove anos, colocando em risco a integridade física de pais, professores e alunos.



O Destak procurou o GDF, porém até a publicação desta matéria não obtivemos respostas.