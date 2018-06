Confirmação de recebimento é feita no próprio aplicativo de mensagem, em até um dia útil; interessados em aderir à modalidade devem se cadastrar

A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) passa a contar com uma ferramenta de comunicação - o órgão anunciou a regulamentação da utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp para o envio de intimações, na Seção Judiciária estadual. A partir desta segunda-feira (4), o órgão pode intimar partes envolvidas nos processos por meio de uma mensagem de texto, substituindo o envio do material físico.



Dos cinco estados da 5ª região, Paraíba e Pernambuco são os únicos em que a ferramenta está disponível. É permitida ainda a intimação de grupos pelo aplicativo, tais como sociedades/escritórios de advogados e procuradorias. Os interessados em aderir à modalidade de intimação via WhatsApp deverão preencher e assinar termo de adesão e enviar à JFPE através do e-mail institucional: intimacao.whatsapp@jfpe.jus.br.



O intimado precisa confirmar o recebimento por meio do próprio aplicativo, em até um dia útil. Caso não a confirmação não seja feita dentro desse prazo, a intimação é realizada da forma convencional, com documentação física. Deixando de confirmar por duas vezes, o interessado será excluído da forma de intimação por WhatsApp.



Segundo a JFPE, a medida possibilita a redução do uso de papel e de deslocamento de oficiais de Justiça, além de levar em conta a necessidade de modernização e praticidade dos serviços públicos para a sociedade.