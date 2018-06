Justiça do DF determina que José Dirceu se apresente ao juiz Sérgio Moro

Vara de Execuções Penais diz que a decisão sobre medidas cautelares, incluindo tornozeleira eletrônica, cabe a Curitiba

A Justiça do Distrito Federal determinou que o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu se apresente ao juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, nos próximos cinco dias. O petista foi solto na última terça-feira (19), depois de uma decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).



Segundo a decisão da Justiça do DF, cabe ao magistrado do Paraná determinar quais medidas cautelares devem ser aplicadas durante a liberdade – "inclusive sobre a necessidade ou não de instalação de nova tornozeleira eletrônica".



Com a determinação, as regras de cumprimento da liberdade devem ficar a cargo da 13ª Vara Federal do Paraná, onde o processo contra José Dirceu teve início. Caberá ao juiz Sérgio Moro, inclusive, determinar onde o ex-ministro ficará morando enquanto aguarda o fim do julgamento.



José Dirceu foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) em segunda instância a 30 anos e 9 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-ministro estava preso desde o dia 18 de maio, quando teve determinado o início do cumprimento de sua pena.