Justiça determina que peça com atriz trans volte ao FIG 2018

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou que a peça "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu" volte à programação do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), no Agreste de Pernambuco. A decisão pede que a encenação seja novamente incluída na grade original do evento em até 24 horas. A decisão também determina uma multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento da ordem.





O enredo do espetáculo, no qual Renata de Carvalho faz uma releitura de Jesus como se ele viesse nos dias atuais como uma travesti, acabou incomodando setores conservadores que enxergam a peça como "desrespeito a religião". Nas redes sociais, a atriz chegou a ser ameaçada de morte.



Marcada inicialmente para o dia 26 de julho, a peça foi cancelada pelo governo de Pernambuco "diante da polêmica causada pela atração e da possibilidade de prejuízos das parcerias estratégicas e nobres que o viabilizam". No dia 11 de julho, o MPPE já havia recomendado que a peça retornasse para a grade de programação.



Apoio

Após ser retirado do FIG, o espetáculo recebeu o apoio de um grupo que criou a campanha "A liberdade TRANSforma", encabeçado por Rodrigo Dourado e Chico Ludermir. A peça será encenada em duas sessões nesta sexta-feira (27), em local ainda não divulgado, em Garanhuns. Devidos aos ataques que recebeu nas redes sociais, a organização mantém o local em sigilo, revelando no dia do evento para as pessoas que compraram ingresso antecipados.

A liminar foi concedida pelo desembargador Silvio Neves Baptista Filho, após o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) entrar com recurso. Segundo ele, a proibição viola a "atividade artística prevista no art.5º, inc.IX, da Carta Magna". O desembargador ainda afirma no documento que a "peça tem caráter ficcional e objetiva fomentar o debate sobre os transgêneros sem ultrajar a fé cristã".No documento, o desembargador afirma ainda que o monólogo encenado pela atriz transexual Renata de Carvalho estimula reflexão sobre discriminação a minorias. "A atração nada mais é do que um drama teatral, que busca conscientizar e estimular a reflexão sobre a discriminação social de uma minoria, especialmente das transexuais e travestis", disse.