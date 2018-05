Justiça determina que caminhoneiros liberem acesso a Suape

Decisão intima o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autonômos de bens de Ipojuca e Grande Recife (Sintracape) a cumpri-la no prazo de duas horas, sob pena de R$ 10 mil

Uma liminar deferida pela juíza Nahiane Ramalho de Medeiros, da Vara da Fazendo Pública da Comarca de Ipojuca, no Grande Recife, determinou que os caminhoneiros que estão impedindo a passagem de veículos no Complexo Industrial Portuário de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, liberem o tráfego de veículos com cargas necessárias à segurança das operações dentro do porto e ao abastecimento da população.



A decisão, dada na tarde desta quinta (24) após ação impetrada por Suape, intima o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autonômos de Bens de Ipojuca e Grande Recife (Sintracape) a cumpri-la no prazo de duas horas sob pena de multa única no valor de R$ 100 mil, "sem prejuízo de responsabilização pessoal administrativa e penal daqueles que vierem a obstavulizar o cumprimento da medida".



De acordo com o documento, Suape está impedida de exercer suas atividades e utilizar as vias públicas. "O protesto tem comprometido a segurança dos cidadãos em geral, com inúmeros prejuízos à requerente, mas também ao próprio país, a exemplo de limitação da circulação de pessoas e bens, de desabastecimento de combustível e bens de consumo, de caos no trânsito e na aviação", pontua a liminar.



Ainda segundo a decisão, está autorizado o uso de força policial e a remoção de veículos, caminhões, carros de som, objetos e pessoas que estejam impedindo o cumprimento da liminar. Por conta do bloqueio nos acessos a Suape, uma média de 1.600 a 2.000 caminhões por dia (70% de combustíveis) estão deixando de ter acesso ao porto. Além disso, 1.800 veículos importados estão no pátio público de veículos 1 e não foram escoados via rodoviária.