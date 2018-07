Justiça determina prisão preventiva de suspeitos de latrocínio em Belford Roxo

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu - e conseguiu - que a Justiça decretasse a prisão preventiva de oito homens que teriam participado da morte da professora Tânia Maria da Silva Lima. Ela foi alvejada na cabeça durante uma tentativa de assalto, no dia 29 de maio, quando saia da escola da qual era diretora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Os oito foram denunciados por roubo seguido de morte no dia 6 de junho. Segundo a denúncia, os acusados saíram da comunidade Gogó da Ema para roubar automóveis com o objetivo de obter resgates junto às cooperativas de seguro. A ação teria sido determinada por dois dos denunciados, apontados como chefes da facção criminosa local.

O roubo de carros, também de acordo com a investigação, financiaria um negócio de tráfico de entorpecentes administrado pelo grupo.