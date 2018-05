Justiça determina desocupação de pontos de bloqueio na BR-101 e Avenida Portuária

Nesta terça-feira, 120 caminhões-tanque foram transportados para abastecimento de serviços essenciais e da população pernambucana

No final tarde desta terça-feira (29), as justiças Federal e Estadual expediram notificação para desocupação imediata dos pontos de bloqueio montados na BR-101 (na altura da Vitarella) e na Avenida Portuária, que estão limitando o fluxo de combustíveis de Suape para as demais regiões do Estado. As determinações do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) e do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) incluem apreensão de veículos, expedição de multas, prisões por descumprimento de decisão judicial e indiciamento em inquérito da Polícia Federal. Os oficiais de justiça já estiveram nos locais e notificaram os manifestantes.



Desde a 0h até as 18h desta terça (29), uma operação que contou com a participação de 400 agentes de segurança do Estado e do Exército, com apoio de 85 viaturas, transportou 120 caminhões-tanque do Porto de Suape para a Região Metropolitana do Recife e o Interior de Pernambuco. Da última quarta-feira (24) até esta terça, um total de 237 caminhões-tanque foram escoltados do complexo portuário até os pontos de distribuição.



Com isso, além da garantia dos serviços essenciais, foi ampliada a rede de abastecimento para a população e assegurado o funcionamento do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Também nesta terça, dois pontos de bloqueio, montados no meio da semana passada em Caruaru, foram espontaneamente desmobilizados pelos caminhoneiros, em negociação comandada pelo Gabinete de Crise instalado no Centro de Comando e Controle Regional (CICCR) da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS). Os pontos de bloqueio desmobilizados estavam localizados na BR-104 (na altura da Rodoviária) e no cruzamento da BR-104 com a BR-232, ambos em Caruaru.