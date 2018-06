Justiça decreta prisão de vereador de São Bernardo

A Justiça tentou cumprir os mandados nesta quarta-feira (20), mas nenhum dos suspeitos foram encontrados e, por isso, são considerados foragidos. Abreu não participou da sessão no Legislativo, que acontece às quartas-feiras.



A defesa do vereador informou, por meio de nota, consideraram precoce a decisão, que os pedidos são infundados e desrespeitam o Estado Democrático de Direito. "Ao tomar ciência da decisão, os advogados impetraram Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, e aguardam ainda hoje - quinta-feira - uma decisão favorável".



Exoneração



Em outubro do ano passado, quando foi divulgada a denúncia, Mário de Abreu e os demais envolvidos no processo foram exonerados da Secretaria de Gestão Ambiental de São Bernardo.

A Justiça decretou a prisão do vereador de São Bernardo, Mário de Abreu (PSDB). Ele e outras seis pessoas são acusadas de corrupção passiva e organização criminosa quando ocupava o cargo de secretário municipal de Gestão Ambiental da cidade.A decisão do desembargador Euvaldo Chaib, da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acata uma denúncia do Ministério Público. O acusação aponta que os suspeitos cobravam propinas para liberação de multas ambientais, concessão das licenças e autorização para supressão de vegetação do município.Além do parlamentar, as outras seis pessoas citadas na investigação também tiveram a prisão decretada. São eles: o ex-diretor de licenciamento ambiental do município Sergio Souza de Lima, ex-servidor municipal Tiago Alves Martinez, André Luiz Poleti, Izaias Antônio de Araújo, João Antônio Cambuava e Simone Cristina de Lima Brito.