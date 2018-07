Justiça decreta prisão de suspeitos no caso Marielle

Apesar de a prisão ter sido decretada por outro crime, os suspeitos teriam ligação com a morte de Marielle Franco

O juízo da 4ª Vara Criminal da Capital do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) aceitou a denúncia do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e decretou a prisão preventiva de Orlando Oliveira de Araújo ("Orlando Curicica"), suspeito de envolvimento com os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março deste ano. A prisão decretada pela Justiça, no entanto, não tem relação com o caso Marielle.



Curicica já está preso desde outubro de 2017 e, em junho deste ano, depois de ser apontado como suspeito do assassinato de Marielle, foi transferido para o presídio federal de Mossoró. Ele nega envolvimento no crime. William da Silva Sant’Anna ("Negão"), Renato Nascimento dos Santos ("Renatinho Problema") e Guilherme Anderson Olivieira Christensen ("Gordão") também tiveram prisão decretada pela morte de Rafael Freitas Pacheco Silva e pela tentativa de homicídio contra Raquel Ferreira da Costa. Eles teriam efetuado vários tiros contra as vítimas, em novembro de 2015, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.



A suspeita é que no dia 10 de novembro de 2015, os denunciados, que seriam milicianos, teriam atirado contra as vítimas em razão de disputas pelo controle de sinal clandestino de TV na região de Curicica. O crime ocorreu na Estrada da Boiúna, na Taquara. Apesar de ter sido atingida, Raquel conseguiu fugir e foi socorrida na UPA da Taquara.



Segundo o jornal "O Globo", William e Renato também foram identificados a partir de uma testemunha-chave do caso Marielle.



Outros suspeitos do caso Marielle



Na última terça-feira (24), a Delegacia de Homicídios prendeu dois suspeitos de envolvimento no assassinato de um policial e de um ex-policial, que ocorreu em fevereiro do ano passado em Guapimirim. Eles também teriam ligação com o caso da vereadora do PSOL. Segundo a polícia, Alan de Moraes Nogueira, policial militar reformado, e Luís Cláudio Ferreira Barbosa, ex-bombeiro militar, fazem parte do bando de Orlando Oliveira Araújo.



*Com Agência Brasil