Justiça decreta prisão de mulher e filho de médico encontrado morto

A mulher e o filho do médico que foi encontrado morto dentro de um poço em um condomínio em Camaragibe, no Grande Recife, tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. De acordo com a decisão da juíza Marília Falcone, da 1ª Vara Criminal de Camaragibe, a farmacêutica Jussara Rodrigues da Silva Paes, 54 anos, e do engenheiro civil Danilo Rodrigues Paes, 23 anos, terão que cumprir a prisão temporária a 30 dias, podendo ser renovada por mais 30 dias. Jussara será encaminhada para a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife, e Danilo para o Centro de Triagem de Abreu e Lima (Cotel), em Abreu e Lima.





Os pedaços do corpo do médico foram encontrados nesta quarta-feira (4) dentro do poço da casa em que morava com a família, no condomínio Torquato Castro, no quilômetro 13 da Estrada de Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR). Foi necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros para a retirada, já que o poço tem, em média, 25 metros de profundidade. Uma semana antes da localização do corpo, o cão do médico, que ele levava para passear diariamente, foi encontrado morto.



O outro filho do casal, de 20 anos, também esteve na Delegacia de Camaragibe, acompanhando a mãe e o irmão. Ele chegou a passar mal e ser socorrido em uma unidade de saúde. De acordo com a polícia, não há nenhum indício de que o filho mais novo do casal tenha envolvimento com o crime.



O desaparecimento de Denirson Paes da Silva vinha sendo investigado desde o mês passado. Em um Boletim de Ocorrência registrado no último dia 20 de junho sobre o desaparecimento do marido, a farmacêutica alegava que ele teria viajado para fora do país e que não teria retornado. Contudo, para a polícia, há indícios suficientes da participação de mãe e filho na ocultação do cadáver do médico. O Instituto de Criminalística realizou perícias com luminol para colher DNA e outros materiais que possam subsidiar as investigações.

Na manhã desta quinta-feira (5), eles participaram de uma audiência de custódia no Fórum de Jaboatão dos Guararapes pela ocultação de cadáver do cardiologista e advogado Denirson Paes da Silva, de 54 anos. Por esse crime, o juiz Otávio Ribeiro Pimentel havia concedido alvará de soltura com aplicação de medidas cautelares, como o comparecimento mensal ao juízo, a entrega dos passaportes e a proibição da ausência da comarca por mais de 15 dias ou sem aviso prévio.Eles ficaram isentos da cobrança de R$ 954 mil de fiança.Após a realização do flagrante, na quarta-feira (4), na Delegacia de Camaragibe, mãe e filho passaram a noite no 6° Batalhão de Polícia de Prazeres. Eles dormiram separados e pediram cela especial por possuírem curso superior, mas a unidade não disponibilizava de espaço especial. A Polícia Civil segue investigando o caso para entender qual a motivação do crime e se há outros suspeitos do assassinato do médico. Na manhã desta quinta (5), equipes foram até o condomínio em Aldeia para fazer novas vistorias.