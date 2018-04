Justiça decreta prisão de médico por estupros de pacientes

TJPE acata denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o traumatologista Kid Nélio, denunciado por 12 pacientes

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) aceitou a denúncia do Ministério Público (MPPE) contra o médico ortopedista e traumatologista Kid Nélio de Souza Melo, 35 anos, que passou à condição de réu e deve aguardar julgamento atrás das grades. A Justiça deu dez dias para que o médico apresente a defesa prévia. Depois disso, deve ser marcada a primeira audiência de instrução e julgamento do caso.



Ele, que também teve a prisão preventiva decretada, é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 12 mulheres durante atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, zona sul, e em clínicas particulares no Recife.



O processo está na 17ª Vara Criminal da Capital. No entanto, a data do julgamento de Kid Nélio ainda não foi definida pelo TJPE. Natural do Rio Grande do Norte, o traumatologista está preso no Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, desde o mês passado, após a denúncia.



Ele foi indiciado pela delegacia da Mulher, que investigou o caso e pediu a prisão preventiva. Advogados do médico chegaram a entrar com pedido de relaxamento de prisão, que foi negado pela Justiça.



Uma sequência de queixas contra o ortopedista foi desencadeada após uma jovem de 18 anos fazer a primeira denúncia. Atendida no dia 21 de fevereiro na UPA da Imbiribeira, ela contou à polícia que ele teria a estuprado enquanto a examinava.



Segundo as investigações, ele teria abusado mulheres com idades entre 18 e 39 anos. Dos 12 abusos que já tiveram queixas formalizadas, sete ocorreram na UPA, e cinco, no hospital. O primeiro aconteceu em 16 de agosto de 2016, e o último, em 21 de fevereiro deste ano.