Justiça dá liberdade a 137 presos em ação contra a milícia

Decisão da 2ª Vara Criminal de Santa Cruz revogou prisão preventiva, atendendo a pedido do MP

A Justiça optou por revogar a prisão preventiva de 137 dos 159 homens detidos durante uma operação da Polícia Civil contra a milícia em Santa Cruz, no dia 7 de abril. A decisão foi do juiz Eduardo Marques Hablitschek, da 2ª Vara Criminal de Santa Cruz, atendendo a um pedido feito pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio). Vinte e uma pessoas permanecem detidas



O MP afirmou que não havia, até o momento, provas efetivas que permitissem o oferecimento de denúncia contra os 138 presos. A alegação foi feita com base num levantamento da própria Draco (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado). Um dos presos, o artista de circo Pablo Dias Bessa Martins, de 23 anos, já havia deixado a cadeia, após ter a liberdade concedida também pelo juiz Hablitschek, no último dia 19. Seu caso foi analisado antes dos demais por conta de uma viagem internacional a trabalho.



Ainda não há previsão de quando os presos devem deixar a cadeia onde estão, em Bangu. O clima entre os familiares, no entanto, foi de alegria e oração, segundo o portal G1. Agora, os alvarás de soltura começam a ser expedidos e encaminhados à Polinter. Somente quando os documentos chegarem à Seap (Secretaria de Administração Penitenciária do Rio) é que, de fato, os detidos começam a ser liberados.



Em nota, a Defensoria Pública do Estado do Rio afirmou que considera que a decisão "corresponde ao início da correção dos graves erros e injustiças" da operação e que "espera agora que, caso venha a ser apresentada denúncia, sejam finalmente expostas de maneira individualizada as condutas imputadas a cada um dos acusados de acordo com o devido processo legal, com o objetivo de garantir o respeito aos direitos individuais".