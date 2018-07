Justiça condena integrantes da 'Máfia dos concursos'

03.07.2018 13:42

Grupo foi condenado por fraude, falsificação e organização criminosa; penas somam 30 anos

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TKDFT) condenou quatro pessoas apontadas como os comandantes de integrarem a "Máfia dos Concursos" na capital. Além de penas de quase 30 anos, os criminosos deverão pagar uma multa de R$ 1 milhão por danos morais coletivos.



O grupo foi desarticulado em 2017 depois da operação Panoptes, que de acordo com a Polícia Civil, fraudou concursos no Distrito Federal e em cidades do Goiás nos últimos dez anos. Apontado como chefe do grupo, Hélio Garcia Ortiz e o filho dele, Bruno, foram condenados a 9 anos em regime fechado. Rafael Rodrigues Matias, considerado pela polícia o "braço direito" de Bruno pegou 7 anos no regime semi-aberto.



Dono de uma faculdade em Taguatinga que vendia diplomas falsos, Johann Gutemberg dos Santos foi condenado a 5 anos no regime semi-aberto e é o único que pode recorrer aos crimes em liberdade. As condenações foram em primeira instância, por isso ainda cabe recurso.



De acordo com a denúncia do Ministério Público do DF, somente em 2017 o grupo vendeu aprovações no concurso do Corpo de Bombeiros e da Terracap. O esquema também fraudou vestibulares de medicina e falsificou diplomas e certificados de pós-graduação.