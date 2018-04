Justiça condena ex-diretores da Cruz Vermelha por fraudes no DF

Organização social recebeu R$ 3,46 milhões para gerir UPAs, mas não prestou nenhum serviço

A Justiça condenou à prisão dois ex-dirigentes da Cruz Vermelha de Petrópolis (RJ) por fraudes em contratos firmados com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. De acordo com as investigações, a organização recebeu R$ 3,46 milhões para administrar duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), porém não prestaram nenhum serviço.



De acordo com a sentença da juíza Ana Cláudia Loiola, da 1ª Vara Criminal, Douglas de Oliveira e Richard Strauss Cordeiro terão de devolver R$ 9,73 milhões aos cofres públicos. O montante do contrato em valores atualizados por inflação e correção monetária. Cabe recurso.



O primeiro, que está preso, foi condenado a 13 anos e 6 meses pelos crimes de dispensa de licitação, peculato e lavagem de dinheiro. O segundo, solto por um habeas corpus, deverá ficar por 3 anos em regime fechado e 4 no sistema aberto, também por dispensa de licitação e por uso de documento falso.



Operação Genebra

A condenação dos dois ex-dirigentes é resultado da Operação Genebra, deflagrada no ano passado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Na época, 13 pessoas foram alvos de mandados de prisão, busca e apreensão.



O grupo era formado por membros da Secretaria de Saúde, do Conselho de Saúde do DF e da Cruz Vermelha. Pelo contrato, a organização foi contratada ilegalmente para gerir as UPAs de São Sebastião e do Recanto Das Emas.