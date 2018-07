Justiça aceita denúncia contra donos de postos gasolina por suposta formação de cartel

Rede é acusada de combinar os preços da gasolina em todos os postos da capital federal

A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia contra 28 pessoas acusadas de formação de cartel nos postos de combustível da capital federal. O grupo foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, após quase três anos de investigação.



Segundo o MP, o esquema envolveu redes donas de postos e também distribuidoras de combustível para combinar valores no mercado local. De acordo com a investigação, os preços eram inicialmente fixados em reuniões do sindicato dos donos de postos e depois disso, os novos valores eram divulgados para todos os empresários do DF.





Para a promotora Áurea Ramim, o cartel fazia uma fiscalização ostensiva para saber se todos os postos estavam cobrando o mesmo valor. "Diante de uma dissidência, os integrantes aplicavam represálias comerciais ao revendedor", afirmou.

Segundo Ramin, quando o posto não cumpria o Cartel, as distribuidoras entravam em ação. "As distribuidoras davam desconto aos vizinhos do posto dissidente, para sufocá-lo. Assim, quando ele desistia disso, cessavam o desconto e todos voltavam a praticar o preço cobrado pelo cartel", completou.



Ao todo, 28 pessoas já respondem na Justiça por integrarem o cartel: 16 donos de 13 postos, seis empregados destes postos e seis representantes de três distribuidoras.