Justiça aceita 22ª denúncia contra Sérgio Cabral

05.04.2018 12:54

Ex-governador do Rio foi denunciado, assim como Orlando Diniz e outras 11 pessoas, por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, aceitou mais uma denúncia contra o ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Este é o 22º processo aberto contra o político. Desta vez, além dele, foram denunciados também Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio-RJ (Federação do Comércio do Rio), e outras 11 pessoas.



O MPF (Ministério Público Federal) acusa Diniz de empregar funcionários fantasmas no sistema Sesc/Senac, a pedido de Cabral, e ainda de oferecer vantagens indevidas ao ex-governador, em benefício de empresas associadas à Fecomércio-RJ, em um esquema que teria movimentado quase R$ 6 milhões.



Além de corrupção, o MPF acusa o grupo também pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o ex-presidente da Fecomércio-RJ teria feito parte do esquema, gerenciado pelos operadores financeiros de Cabral, para ocultar a origem ilícita do dinheiro desviado.