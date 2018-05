Justiça absolve mãe que jogou bebê no Lago Paranoá

03.05.2018 12:15

Na sentença, o juiz considerou que mulher tem doença mental e determinou tratamento psiquiátrico por pelo menos três anos

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) absolveu a mãe que jogou o próprio filho no Lago Paranoá em abril do ano passado. A mulher estava em prisão preventiva desde o crime, e após a sentença foi liberada.



A decisão foi tomada na segunda-feira (30) e enviada ao Ministério Público nesta quarta-feira (2). O juiz Paulo Afonso Siqueira considerou que Elizângela dos Santos Carvalho, de 37 anos, é vítima de transtornos mentais e, por isso, terá de cumprir tratamentos psiquiátrico e assistencial por pelo menos três anos.



Na decisão, o juiz levou em consideração o artigo 26 do Código Penal, que dispõe sobre a "isenção de pena para o agente que, por doença ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato". Diante do que dispõe a lei penal, a Justiça decretou a anulação da pena e a exclusão do crime.



O caso

No dia 07 de abril de 2017, Elizângela saiu de casa acompanhada de dois filhos, um de 4 anos e o bebê de seis meses, que se chamava Miguel Santos Carvalho. Ela informou à família que iria ao banco e depois a uma consulta médica. No entanto, a mulher se dirigiu à Ponte JK, onde permaneceu durante parte do dia.





O corpo de Miguel foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros dois dias depois às margens do Lago Paranoá. Em 12 de abril de 2017, a acusada foi localizada e presa preventivamente.