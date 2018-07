Justiça bloqueia US$ 892,7 milhões da SBM

O bloqueio do valor ocorre por conta dos danos causados à Petrobras, além de incluir uma multa civil

Após pedido do Ministério Público Federal (MPF), a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou a indisponibilidade de US$ 892,7 milhões do Grupo SBM. A informação foi divulgada pelo MPF. O bloqueio do valor ocorre por conta dos danos causados à Petrobras, além de incluir uma multa civil.

Agora, a Petrobras vai reter os valores mensais devidos às empresas do grupo SBM em decorrência dos contratos de afretamento vigentes para operação dos navios-plataforma Espadarte/Anchieta, Capixaba, Paraty, Ilhabela, Maricá e Saquarema.

A 12ª Vara Federal também considerou legítimo o pedido do MPF para incluir a SBM Offshore holandesa no polo passivo da ação, em conjunto com a SBM Holding e a SBM Offshore do Brasil.

De acordo com a ação ajuizada pelo MPF, o prejuízo estimado aos cofres da Petrobras é de US$ 303,3 milhões.

São réus Jorge Zelada, Paulo Carneiro, Renato Duque, Robert Zubiate, Didier Keller, Anthony (Tony) Mace, SBM Offshore N.V, SBM Holding e SBM Offshore do Brasil. Além do ressarcimento integral do dano, os acusados podem ser condenados a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

A medida ocorre depois da descoberta do escândalo de corrupção na Petrobras. A ação aponta que Jorge Zelada, Pedro Barusco, Paulo Carneiro e Renato Duque, ex-empregados da Petrobras, receberam R$ 43,6 milhões em propinas. Deste total, US$ 300 mil foram repassados à campanha presidencial do PT em 2010 por Renato Duque e US$ 631 mil foram pagos a Jorge Zelada em troca de informações sigilosas sobre a exploração do pré-sal. Todas as transações foram intermediadas por Julio Faerman, com conhecimento e anuência de Zubiate, Keller e Mace, ocupantes de cargos de direção na SBM.