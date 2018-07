Junho registra em média uma queda de balão por dia

A medida é realizada entre os meses de junho e julho, quando as ocorrências tendem aumentar em função das festas juninas e, neste ano, aos jogos da Copa do Mundo.

"Todos precisam entender que soltar balão não é meramente uma brincadeira, mas uma ação criminosa, que coloca a comunidade em risco", afirmou Luiz Sarno, coordenador do Plano de Auxílio Mútuo Capuava.



A campanha inclui a disseminação de uma animação na internet, distribuição de folhetos informativos e a realização de oficinas em escolas públicas da região, com o apoio dos departamentos de Defesa Civil das prefeituras de Mauá, Santo André e Ribeirão Pires.



O comitê e o plano de auxílio fazem o controle da queda de balões desde 2001.



"Para evitar incêndios, explosões e outros perigos, os brigadistas monitoram o céu 24 horas por dia e alertam as empresas por meio de sistema interno de comunicação, quando há risco de queda de balão no complexo industrial", informou em nota o Plano de Auxílio Mútuo Capuava.



Fabricar, comercializar, transportar ou soltar balões são consideradas ações criminosas, passíveis de punição, desde fevereiro de 1998. A pessoa flagrada cometendo uma das ações pode chegar a três anos de detenção.

