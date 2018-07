Juizado itinerante do TJDFT percorre regiões do DF nesta semana

Equipes do juizados irão passar por pelo menos três regiões da capital até sexta-feira; o projeto recebe causas no valor de até 40 salários mínimos

O projeto itinerante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) irá percorrer quatro regões do DF nesta semana. Na ocasião, os moradores interessados poderão ingressar com suas demandas especiais cíveis junto à justiça.



Nesta terça-feira (24), e na quinta-feira (26) o atendimento será no Recantos das Emas. Já na quarta-feira (25) será a vez do Riacho Fundo II, e por último, na sexta-feira (27), o serviço estará na região do Sol Nascente. Veja os locais abaixo. O serviço funciona das 14h às 18h.



No primeiro contato, o morador relata o problema e, após um prazo médio de 30 dias, o ônibus volta ao local para realizar as sessões de conciliação. Nos casos em que não há acordo, as partes seguem para as audiências com o juiz. Havendo consenso entre as partes, o acordo é homologado pelo juiz e uma cópia do documento pode ser obtida no mesmo dia.



O Juizado Itinerante recebe causas no valor de até 40 salários mínimos e resolve questões como: cobranças, despejos, indenização por inclusão do nome no SPC e na Serasa e outros prejuízos. As causas no valor de até 20 salários mínimos dispensam a presença de advogado.



Vale ressaltar que as causas trabalhistas, de família, reclamações contra o Estado (Distrito Federal, autarquias e empresas públicas), assim como ações envolvendo crianças e adolescentes, heranças, falências e causas criminais não podem ser resolvidas pela Justiça Itinerante.



Locais de atendimento



Data Região Endereço 24/07 Terça-feira Recanto das Emas Recanto das Artes – QD. 102 – Ao lado do posto de saúde 25/07 Quarta-feira Riacho Fundo II PCS - Posto da Polícia Militar - QN 9A, Estrada Parque Contorno 26/07 Quinta-feira Recanto das Emas Recanto das Artes – QD. 102 – Ao lado do posto de saúde 27/07 Sexta-feira Sol Nascente PCS 071 – Posto comunitário de segurança