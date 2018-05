Juiz manda cancelar multas por farol baixo apagado em rodovias do DF

08.05.2018 12:12

Magistrado alega que a regra deve ser aplicada apenas em região rural, e não em áreas urbanas; cabe recurso

A 7ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal determinou que os órgãos de trânsito da capital cancelem todas as multas aplicadas por dirigir com o farol baixo apagado em rodovias na área urbana. No entendimento do juiz Thiago de Moraes Silva a regra só cabe nas áreas rurais do DF.



Além do cancelamento, o magistrado também determina a devolução do dinheiro a quem foi multado indevidamente. Por ser uma decisão de primeira instância, ainda cabe recurso e ela não vale de imediato.



A decisão do juiz foi tomada no último dia 3 de maio, porém só foi divulgada esta semana. A Procuradoria-Geral do DF diz que ainda não foi notificada da decisão.



Na sentença, Thiago de Moraes diz que devem ser canceladas todas as infrações de trânsito aplicadas "nas vias urbanas do Distrito Federal, mais especificamente do Plano Piloto e no interior das Regiões Administrativas ("Cidades Satélites"), umas às outras, e/ou Plano Piloto".