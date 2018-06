Jovem é mordido por tubarão, em Jaboatão

Ocorrência foi registrada na praia de Piedade, na tarde deste domingo

Um jovem de 18 anos foi mordido por um tubarão na tarde deste domingo (3), enquanto estava na água com amigos no mar da praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. Segundo os Bombeiros, ele estava em uma área funda, sinalizada por placas de alerta para ataques de tubarão, e um salva-vidas chamou sua atenção e o alertou, pedindo para que ele saísse do mar, mas o banhista foi mordido na perna esquerda.



Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 17h, na mesma localidade em que um homem foi mordido por um tubarão em abril, próximo à Igreja de Nossa Senhora de Piedade.



O resgate do rapaz foi feito pdlos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado em estado grave ao Hospital da Aeronáutica, que fica localizado no mesmo bairro. Após ser estabilizado, ele foi conduzido para o Hospital da Restauração, no Derby, na área central do Recife.



A ocorrência em abril foi o primeiro incidente no continente após três anos, o maior período sem ocorrências desde que foi dado início ao monitoramento, em 1992. Desde 1992, se for confirmado o ataque deste domingo, o Estado contabiliza mais 64 ocorrências do tipo, totalizando 65 casos.



Boa Viagem é a praia que concentra o maior número de incidentes entre os 64 registrados em Pernambuco, totalizando 24 casos. No entanto, quando se leva em conta a localidade, a Igreja de Nossa Senhora da Piedade é a área que concentra o maior número de ocorrências, somando 11 (sem incluir o novo registro).