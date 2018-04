Jardineiro usou pedra e três vasos para matar arquiteta

Quase um mês após o crime, polícia realizou a reconstituição, nesta terça-feira (10), para esclarecer a dinâmica usada pelo principal suspeito

Quase um mês após o assassinato da arquiteta e fundadora do bloco Eu Acho é Pouco, Maria Alice dos Anjos, de 74 anos, a polícia retornou ao local, nesta terça-feira (10), para esclarecer a dinâmica usada no dia do crime. Ela foi encontrada morta no dia 13 de março deste ano, dentro da casa onde morava,na rua 13 de Maio, na Cidade Alta, em Olinda.



Durante a reconstituição, que durou quase duas horas depois, os peritos verificaram que o principal suspeito de cometer o crime, o jardineiro Renato José da Silva, 28 anos, usou uma pedra com cerca de 400 gramas, além de três vasos, cujos os pesos variam entre 1,8 kg e 3 kg.



Renato José chegou à casa da vítima para a reconstituição vestindo um colete à prova de balas. Muito nervoso, ele disse para os policiais estar arrependido do que fez. Seus advogados também estavam presentes. A vizinhança acompanhou a movimentação, mas a polícia não permitiu as pessoas chegarem muito perto.



Até que o laudo definitivo seja realizado, a polícia ainda conta com a hipótese da participação de uma segunda pessoa. "Até agora, entende-se que o crime não foi premeditado. Estamos fazendo a reprodução simulada para excluir totalmente a hipótese de uma coautoria ou participação no delito", explica a delegada responsável pelo caso, Andrea Grizi.



A delegada informou que vai indiciar o jardineiro por latrocínio. Ele confessou ter cometido o assassinato para encobrir os furtos que havia praticado contra a vítima. "Vou pedir a conversão da prisão temporária para preventiva", completou. A delegada tem até o dia 20 deste mês para remeter o inquérito ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).