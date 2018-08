Jarbas Vasconcelos lança site de financiamento coletivo

O deputado federal e candidato ao Senado pela Frente Popular de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos (MDB), anunciou, nesta terça-feira (7), o lançamento de seu site de financiamento coletivo para ajudar a custear a sua campanha. Entre os candidatos majoritários, Jarbas é o primeiro a adotar o sistema no Estado, que foi muito comum nas campanhas de Lula e Dilma.





A arrecadação de recursos pela modalidade de financiamento coletivo foi regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O sistema de arrecadação online (crowdfunding) passou a ser permitido pela legislação nas eleições deste ano (Art. 23, § 4º, IV, das Lei das Eleições) .



Qualquer pessoa pode contribuir com o financiamento coletivo, desde que não seja permissionário de serviço público. Porém, não são aceitas doações de fontes estrangeiras. Em relação ao valor estipulado, a arrecadação online permite doação de até 10% da renda bruta do ano de 2017. Para quem é isento de declaração do Imposto de Renda, o limite é de R$ 2.700,00. As doações podem ser feitas diariamente com valor máximo de R$ 1.064,00.

"As regras das eleições mudaram e tivemos que buscar outros caminhos para nos ajudar. A arrecadação via internet é uma opção. No meu entender, quem entra no site e faz a doação mais do que recurso está depositando confiança", disse o deputado, por meio da assessoria de imprensa.Com a estratégia, Jarbas afirma que pretende ampliar receitas e reduzir a dependência dos recursos do fundo partidário. Ao acessar a plataforma escolhida por Jarbas (www.doeoficial.org), o interessado preenche seu cadastro e escolhe tanto o valor que quer doar quanto a forma como vai doar. Todo o valor arrecadado é público, bem como o nome dos respectivos doadores.